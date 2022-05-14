Фильм погибшего в Мариуполе режиссера Кведаравичюса покажут в Каннах

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля будет показан фильм "Мариуполис 2" литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, который попал в плен к российским военным и был убит в Мариуполе в начале апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Каннского кинофестиваля.

Картина смонтирована из материала, который Кведаравичюс снимал перед гибелью. Материал сохранила его невеста Анна Билоброва, она находилась вместе с ним в Мариуполе. Билоброва смонтировала "Мариуполис 2" совместно с монтажером Дуней Сычевой. Кинофильм продемонстрируют 19 и 20 мая.

"С огромной силой и чувствительностью "Мариуполис 2" показывает жизнь, которая продолжается во время бомбардировок, и демонстрирует образы, передающие и трагедию, и надежду", - говорится в описании фильма.