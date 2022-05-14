Фільм загиблого в Маріуполі режисера Кведаравічюса покажуть у Каннах

У конкурсній програмі Каннського кінофестивалю буде показаний фільм "Маріуполіс 2" литовського документаліста Мантаса Кведаравічюса, який потрапив у полон до російських військових і був убитий в Маріуполі на початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Каннського кінофестивалю.

Картина змонтована з матеріалу, який Кведаравічюс знімав перед загибеллю. Матеріал зберегла його наречена Анна Білоброва, вона перебувала разом з ним у Маріуполі. Білоброва змонтувала "Маріуполіс 2" спільно з монтажером Дунею Сичовою. Кінофільм продемонструють 19 і 20 травня.

"З величезною силою і чутливістю "Маріуполіс 2" показує життя, яке триває під час бомбардувань, і демонструє образи, що передають і трагедію, і надію", - йдеться в описі фільму.