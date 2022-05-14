RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фільм загиблого в Маріуполі режисера Кведаравічюса покажуть у Каннах

Каннський фестиваль (Фото: acp-ue-culture.eu)
Автор: Константин Широкун

У конкурсній програмі Каннського кінофестивалю буде показаний фільм "Маріуполіс 2" литовського документаліста Мантаса Кведаравічюса, який потрапив у полон до російських військових і був убитий в Маріуполі на початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Каннського кінофестивалю.

Картина змонтована з матеріалу, який Кведаравічюс знімав перед загибеллю. Матеріал зберегла його наречена Анна Білоброва, вона перебувала разом з ним у Маріуполі. Білоброва змонтувала "Маріуполіс 2" спільно з монтажером Дунею Сичовою. Кінофільм продемонструють 19 і 20 травня.

"З величезною силою і чутливістю "Маріуполіс 2" показує життя, яке триває під час бомбардувань, і демонструє образи, що передають і трагедію, і надію", - йдеться в описі фільму.

Раніше ми писали, що омбудсмен з прав людини Людмила Денисова розповіла подробиці загибелі литовського режисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі. Вона стверджує, що чоловіка вбили російські окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниМаріуполь