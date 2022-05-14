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Фильм погибшего в Мариуполе режиссера Кведаравичюса покажут в Каннах

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Париж, Суббота 14 мая 2022 02:55
Фильм погибшего в Мариуполе режиссера Кведаравичюса покажут в Каннах Каннский фестиваль (Фото: acp-ue-culture.eu)
Автор: Константин Широкун

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля будет показан фильм "Мариуполис 2" литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, который попал в плен к российским военным и был убит в Мариуполе в начале апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Каннского кинофестиваля.

Картина смонтирована из материала, который Кведаравичюс снимал перед гибелью. Материал сохранила его невеста Анна Билоброва, она находилась вместе с ним в Мариуполе. Билоброва смонтировала "Мариуполис 2" совместно с монтажером Дуней Сычевой. Кинофильм продемонстрируют 19 и 20 мая.

"С огромной силой и чувствительностью "Мариуполис 2" показывает жизнь, которая продолжается во время бомбардировок, и демонстрирует образы, передающие и трагедию, и надежду", - говорится в описании фильма.

Ранее мы писали, что омбудсмен по правам человека Людмила Денисова рассказала подробности гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе. Она утверждает, что мужчину убили российские оккупанты.

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