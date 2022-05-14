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Фільм загиблого в Маріуполі режисера Кведаравічюса покажуть у Каннах

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Париж, Субота 14 травня 2022 02:55
Фільм загиблого в Маріуполі режисера Кведаравічюса покажуть у Каннах Каннський фестиваль (Фото: acp-ue-culture.eu)
Автор: Константин Широкун

У конкурсній програмі Каннського кінофестивалю буде показаний фільм "Маріуполіс 2" литовського документаліста Мантаса Кведаравічюса, який потрапив у полон до російських військових і був убитий в Маріуполі на початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Каннського кінофестивалю.

Картина змонтована з матеріалу, який Кведаравічюс знімав перед загибеллю. Матеріал зберегла його наречена Анна Білоброва, вона перебувала разом з ним у Маріуполі. Білоброва змонтувала "Маріуполіс 2" спільно з монтажером Дунею Сичовою. Кінофільм продемонструють 19 і 20 травня.

"З величезною силою і чутливістю "Маріуполіс 2" показує життя, яке триває під час бомбардувань, і демонструє образи, що передають і трагедію, і надію", - йдеться в описі фільму.

Раніше ми писали, що омбудсмен з прав людини Людмила Денисова розповіла подробиці загибелі литовського режисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі. Вона стверджує, що чоловіка вбили російські окупанти.

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