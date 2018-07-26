Фильм "Брама": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Брама" (YouTube/Dergkino Ukraine)

Официальный трейлер мистического триллера "Брама", факты о фильме, сюжет и актерский состав

26 июля в прокат выходит украинский триллер "Брама". Смотреть онлайн трейлер фильма о Чернобыльской зоне можно у нас на Styler.

"Брама": онлайн трейлер

Фильм "Брама" был снят по мотивам популярной пьесы Павла Арье "В начале и в конце времен", постановка которой пользовалась большим успехом в театрах Украины и за рубежом.

Официальный трейлер фильма "Брама" (YouTube/Dergkino Ukraine)

Режиссером фильма является Владимир Тихий. Он также участвовал в написании сценария и выступил сопродюсером.

Роли в украинском триллере исполнили Виталина Библив, Ярослав Федорчук, Дмитрий Ярошенко, Дмитрий Тубольцев и другие. Главную героиню играет Ирма Витовская ("Леся+Рома", "Последний москаль"). Для перевоплощения ей накладывали несколько слоев грима.

Съемки картины проходили в одном из сел Овручского района Житомирской области, в зоне частичного отселения.

Триллер "Брама" является одним из победителей конкурсного отбора Госкино. Съемки проходили при 50% государственного финансирования.

Сюжет картины "Брама"

Действие триллера происходит в Чернобыльской зоне отчуждения. Главой семьи является баба Прися. По ее рассказам, во время войны она сама зарезала 12 эсэсовцев, а сейчас общается с русалками и ест галюциногенные грибы.

Вместе с бабкой живут внук Вова и дочь Слава, которую бросил муж. Размеренная жизнь семьи неожиданно заканчивается, когда Прися получает мистическое послание о том, что в скором времени должна случиться катастрофа.