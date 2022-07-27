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Филиппины передумали покупать вертолеты в России из-за угрозы санкций, - AP

Фото: Филиппины отказались покупать российские вертолеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Филиппины расторгли сделку с Россией на покупку вертолетов Ми-17 стоимостью 227 млн долларов. Правительство страны опасается санкций со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Бывший министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что он расторг соглашение в прошлом месяце, когда еще был на должности. Тогдашний президент страны Родриго Дутерте одобрил это решение.

По его словам, Вашингтон мог выразить недовольство из-за многомиллионной сделки.

"Мы могли попасть под санкции (США - ред.)", - сказал экс-министр.

Отмечается, что соглашение на покупку вертолет заключили в ноябре прошлого года. Первую партию должна была передать российская компания "Совтехноэкспорт" примерно через два года.

Напомним, что ранее 16-й президент Филиппин Родриго Дутерте раскритиковал Владимира Путина за убийство мирных жителей в Украине, в том числе детей и стариков.

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Российская ФедерацияФилиппины