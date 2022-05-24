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"Не убиваю детей и стариков". Президент Филиппин открестился от его сравнения с Путиным

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Манила, Вторник 24 мая 2022 15:59
"Не убиваю детей и стариков". Президент Филиппин открестился от его сравнения с Путиным Фото: президент Филиппин Родриго Дутерте (pcoo.gov.ph)
Автор: Иван Носальский

Президент России Владимир Путин виновен в смерти многих мирных жителей, в том числе детей и стариков. Он является убийцей.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent, об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

"Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков", - сказал глава филиппинского государства.

При этом Дутерте добавил, что "не осуждает российского президента", но не согласен с тем, что "Путин назвал вторжение "специальной военной операцией". По его словам, на самом деле это полномасштабная война, которую Россия ведет против суверенного государства.

Стоит заметить, что ранее Родриго Дутерте неоднократно выражал поддержку российским властям и лично Путину. Во время своей первой встречи с президентом РФ в ноябре 2016 года он назвал Россию "великой страной".

Напомним, российские военные продолжают скрывать число погибших в Мариуполе. Поэтому уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.

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