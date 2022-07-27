Филиппины передумали покупать вертолеты в России из-за угрозы санкций, - AP

Филиппины расторгли сделку с Россией на покупку вертолетов Ми-17 стоимостью 227 млн долларов. Правительство страны опасается санкций со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Бывший министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил, что он расторг соглашение в прошлом месяце, когда еще был на должности. Тогдашний президент страны Родриго Дутерте одобрил это решение.

По его словам, Вашингтон мог выразить недовольство из-за многомиллионной сделки.

"Мы могли попасть под санкции (США - ред.)", - сказал экс-министр.

Отмечается, что соглашение на покупку вертолет заключили в ноябре прошлого года. Первую партию должна была передать российская компания "Совтехноэкспорт" примерно через два года.