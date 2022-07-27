Філіппіни передумали купувати вертольоти в Росії через загрозу санкцій, - AP

Філіппіни розірвали угоду з Росією на покупку вертольотів Мі-17 вартістю 227 млн доларів. Уряд країни побоюється санкцій з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Колишній міністр оборони Філіппін Делфін Лорензана заявив, що він розірвав угоду минулого місяця, коли ще був на посаді. Тодішній президент країни Родріго Дутерте схвалив це рішення.

За його словами, Вашингтон міг висловити невдоволення через багатомільйонну угоду.

"Ми могли потрапити під санкції (США - ред.)", - сказав ексміністр.

Зазначається, що угоду на покупку вертоліт уклали в листопаді минулого року. Першу партію повинна була передати російська компанія "Совтехноекспорт" приблизно через два роки.