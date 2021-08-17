ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Філіппінські військові ліквідували 16 бойовиків

Новость на русском →
Філіппіни, Вівторок 17 серпня 2021 06:45
Філіппінські військові ліквідували 16 бойовиків Фото: Філіппінські військові ліквідували 16 бойовиків (twitter.com/unionoftheoj)
Автор: РБК-Україна

Філіппінські військові ліквідували 16 бойовиків. Урядові війська Філіппін атакували опорний пункт збройного угруповання Нова народна армія (ННА).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Сіньхуа".

"Офіційний представник збройних сил Філіппін Рамон Сагала в заяві для ЗМІ зазначив, що урядові війська, отримавши точні розвіддані, розгорнули військову операцію проти укриття повстанців ННА в провінції Східний Самар, завдавши комбіновані удари по противнику з суші, повітря і моря", - йдеться в повідомленні.

Про втрати з боку військових не повідомляється.

ННА, сформована Комуністичною партією Філіппін у 1960-х роках, прагне повалити уряд збройним шляхом. В ході конфлікту загинули понад 30 тис.осіб. На сьогоднішній день в сільських і гірських районах країни діють близько 3 тис. членів збройного угруповання.

Нагадаємо, що біля берегів Філіппін стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,1 балів за шкалою Ріхтера.

Також ми писали, що сильні зливи затопили райони столиці Філіппін, проводиться евакуація.

Читайте РБК-Україна в Google News
Филиппины
NEWS
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
Прем'єр і міністр оборони Швеції приїдуть на саміт Кримської платформи
DAILY
Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перепади настрою. Кого українці хочуть бачити при владі