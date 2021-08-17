Філіппінські військові ліквідували 16 бойовиків
Філіппінські військові ліквідували 16 бойовиків. Урядові війська Філіппін атакували опорний пункт збройного угруповання Нова народна армія (ННА).
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Сіньхуа".
"Офіційний представник збройних сил Філіппін Рамон Сагала в заяві для ЗМІ зазначив, що урядові війська, отримавши точні розвіддані, розгорнули військову операцію проти укриття повстанців ННА в провінції Східний Самар, завдавши комбіновані удари по противнику з суші, повітря і моря", - йдеться в повідомленні.
Про втрати з боку військових не повідомляється.
ННА, сформована Комуністичною партією Філіппін у 1960-х роках, прагне повалити уряд збройним шляхом. В ході конфлікту загинули понад 30 тис.осіб. На сьогоднішній день в сільських і гірських районах країни діють близько 3 тис. членів збройного угруповання.
Нагадаємо, що біля берегів Філіппін стався сильний землетрус. Його магнітуда склала 7,1 балів за шкалою Ріхтера.
Також ми писали, що сильні зливи затопили райони столиці Філіппін, проводиться евакуація.