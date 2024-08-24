Філіппіни закликали Китай негайно припинити провокації у Південно-Китайському морі

Філіппіни закликали Пекін у суботу "негайно припинити всі провокаційні та небезпечні дії" після того, як звинуватили його у "невиправданому» запуску сигнальних ракет із окупованого Китаєм рифу Субі 22 серпня, коли літак з Маніли проводив патрулювання.

Той самий літак також "зазнав переслідування»"з боку китайського винищувача, коли він проводив розвідувальний політ біля мілини Скарборо 19 серпня, йдеться в заяві філіппінської оперативної групи в Південно-Китайському морі.

Конкуренція Китаю і Філіппін у Південно-Китайському морі

Багаторічне територіальне протистояння на Другій мілині Томаса постійно загострювалося з початку минулого року, коли філіппінці намагалися доставити продовольство на корабель BRP Sierra Madre, що застряг на мілині і вважався форпостом Філіппін у регіоні.

За даними філіппінського уряду, під час найгіршого зіткнення 17 червня китайські сили на моторних човнах неодноразово таранили два катери ВМС Філіппін, а потім брали їх на абордаж, щоб перешкодити філіппінському персоналу доставити припаси, включно з вогнепальною зброєю, на корабель.

Після неодноразових таранів китайці захопили катери філіппінського флоту і пошкодили їх мачете та саморобними списами. Вони також вилучили сім гвинтівок М4, які були упаковані в чохли, та інші припаси. Під час жорстокої сутички було поранено кількох військовослужбовців ВМС Філіппін.

Китай і Філіппіни звинуватили один одного в протистоянні, і кожен заявив про свої власні суверенні права на мілину.