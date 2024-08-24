UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філіппіни закликали Китай негайно припинити провокації у Південно-Китайському морі

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Філіппіни закликали Пекін у суботу «негайно припинити всі провокаційні та небезпечні дії» у Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Філіппіни закликали Пекін у суботу "негайно припинити всі провокаційні та небезпечні дії" після того, як звинуватили його у "невиправданому» запуску сигнальних ракет із окупованого Китаєм рифу Субі 22 серпня, коли літак з Маніли проводив патрулювання.

Той самий літак також "зазнав переслідування»"з боку китайського винищувача, коли він проводив розвідувальний політ біля мілини Скарборо 19 серпня, йдеться в заяві філіппінської оперативної групи в Південно-Китайському морі.

Конкуренція Китаю і Філіппін у Південно-Китайському морі

Багаторічне територіальне протистояння на Другій мілині Томаса постійно загострювалося з початку минулого року, коли філіппінці намагалися доставити продовольство на корабель BRP Sierra Madre, що застряг на мілині і вважався форпостом Філіппін у регіоні.

За даними філіппінського уряду, під час найгіршого зіткнення 17 червня китайські сили на моторних човнах неодноразово таранили два катери ВМС Філіппін, а потім брали їх на абордаж, щоб перешкодити філіппінському персоналу доставити припаси, включно з вогнепальною зброєю, на корабель.

Після неодноразових таранів китайці захопили катери філіппінського флоту і пошкодили їх мачете та саморобними списами. Вони також вилучили сім гвинтівок М4, які були упаковані в чохли, та інші припаси. Під час жорстокої сутички було поранено кількох військовослужбовців ВМС Філіппін.

Китай і Філіппіни звинуватили один одного в протистоянні, і кожен заявив про свої власні суверенні права на мілину.

У липні Китай і Філіппіни досягли угоди, яка, як вони сподіваються, покладе край конфронтації за Другу мілину Томаса.

Проте 19 серпня, кораблі берегової охорони Китаю та Філіппін знову зіткнулися у Південно-Китайському морі, що стало новою точкою спалаху в їхній тривалій морській суперечці.

Влада Філіппін вивчає можливість розширення сфери дії угоди з Китаєм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайФилиппины