Філіппіни та союзники проводять навчання на тлі загострення у Південно-Китайському морі

Цьогорічні навчання під назвою "Сама-Сама", що означає "єдність", в яких беруть участь майже тисяча моряків та персоналу з Австралії, Канади, Франції, Японії, Сполучених Штатів та Філіппін, є високоінтенсивними навчаннями з протичовнової, протидесантної і протиповітряної боротьби.

Контр-адмірал ВМС США Тодд Чіміката заявив журналістам у порту Субік, на захід від Маніли, що розбудова партнерства з ключовими союзниками створює "ефект стримування", хоча він додав, що навчання не спрямовані проти жодної країни.

"Мета цих навчань не в тому, щоб розпалювати ворожнечу. Вони спрямовані на забезпечення оперативної сумісності. В різних країнах є люди, які не дотримуються цих правил, тому ми повинні домовитись, щоби встановити ці стандарти", - сказав Чіміката.

У дев'ятиденних навчаннях візьмуть участь есмінець ВМС США класу "Арлі Берк" з керованою ракетною зброєю USS Howard, канадський фрегат класу "Галіфакс" HMCS Vancouver і гелікоптер CH-148 Cyclone, а також японський десантний літак ForceShin Maywa US-2 і морський патрульний літак Kawasaki P-1, разом із військовими кораблями з Філіппін.

Навчання відбуваються більш ніж через тиждень після того, як китайські військові заявили, що їхні військово-повітряні та військово-морські сили провели маневри у спірному районі Південно-Китайського моря. Це призвело до загострення напруженості на водному шляху, який залишається нестабільною точкою спалаху напруги в регіоні.

Чіміката заявив, що навчання були заплановані за кілька місяців до їхнього проведення.

Подальші спільні військові навчання

У вересні США провели спільні морські навчання з Австралією, Японією, Філіппінами і вперше Новою Зеландією у виключній економічній зоні Маніли з метою поліпшення оперативної сумісності своїх Збройних сил.

Вашингтонські ротаційні сили морської піхоти в Південно-Східній Азії (MRF-SEA) візьмуть участь у щонайменше восьми навчаннях цього і наступного року під час свого третього розгортання в регіоні, зокрема у Малайзії, Брунеї та Індонезії.

"Це найсильніше з'єднання, яке ми мали. І воно також проводить найбільшу кількість навчань із часу створення MRF-SEA", - сказав журналістам командувач полковник Стюарт Гленн.