На Філіппінах закрили повітряний простір: в чому причина

Сьогодні, 1 січня, влада Філіппін призупинила польоти в Манілу та з неї через несправність системи управління повітряним рухом, це також завадило використовувати повітряний простір авіакомпаніям, які прямують в інші пункти призначення по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна на посиланням на Reuters .

На відео та фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно довгі черги в аеропорту та персонал авіакомпанії, який роздає пакунки з продуктами та напоями застряглим пасажирам.

Нагадаємо, більш як 100 людей стали жертвами внаслідок тропічного шторму "Налгає", який обрушився на Філіппіни.

Раніше ми писали, що вже 5 країн ввели обов'язкове тестування на COVID всіх мандрівників, які прилетіли з Китаю. Філіппіни наразі "дуже обережні" в цьому питанні, проте вже розглядають можливість введення тестування.

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