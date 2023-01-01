На Филиппинах закрыли воздушное пространство: в чем причина

На видео и фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видны длинные очереди в аэропорту и персонал авиакомпании, раздающий свертки с продуктами и напитками застрявшим пассажирам.

В заявлении администрации международного аэропорта Манилы заявили, что система была частично восстановлена и это позволило ограниченные полеты. На сегодняшний день уже было разрешено восемь прилетов и восемь вылетов.