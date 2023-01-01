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На Філіппінах закрили повітряний простір: в чому причина

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Філіппіни, Неділя 01 січня 2023 17:35
На Філіппінах закрили повітряний простір: в чому причина Фото: на Філіппінах закрили повітряний простір (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 січня, влада Філіппін призупинила польоти в Манілу та з неї через несправність системи управління повітряним рухом, це також завадило використовувати повітряний простір авіакомпаніям, які прямують в інші пункти призначення по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна на посиланням на Reuters.

Міністр транспорту Філіппін Хайме Баутіста перепросив за незручності перед пасажирами, за його словами інцидент стався через відключення електроенергії в центральній системі управління повітряним рухом, це й також вплинуло на роботу всіх аеропортів країни.

Загалом внаслідок поломки були затримані 282 рейси. Їх було скасовано чи перенаправлено в інші регіональні аеропорти, що вплинуло на близько 56 000 пасажирів, рейси яких були пов'язані з міжнародним аеропортом Маніли.

На відео та фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно довгі черги в аеропорту та персонал авіакомпанії, який роздає пакунки з продуктами та напоями застряглим пасажирам.

Міністр заявив, що застаріле існуюче обладнання має бути негайно модернізовано, а також наголосив, про необхідність створення резервної системи.

Наразі в заяві адміністрації міжнародного аеропорту Маніли заявили, що систему було частково відновлено й це дозволило обмежені польоти. На сьогодні вже було дозволено вісім прильотів і вісім вильотів.

Нагадаємо, більш як 100 людей стали жертвами внаслідок тропічного шторму "Налгає", який обрушився на Філіппіни.

Раніше ми писали, що вже 5 країн ввели обов'язкове тестування на COVID всіх мандрівників, які прилетіли з Китаю. Філіппіни наразі "дуже обережні" в цьому питанні, проте вже розглядають можливість введення тестування.

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аеропорт Филиппины
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