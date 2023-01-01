На Філіппінах закрили повітряний простір: в чому причина

Сьогодні, 1 січня, влада Філіппін призупинила польоти в Манілу та з неї через несправність системи управління повітряним рухом, це також завадило використовувати повітряний простір авіакомпаніям, які прямують в інші пункти призначення по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна на посиланням на Reuters .

Міністр транспорту Філіппін Хайме Баутіста перепросив за незручності перед пасажирами, за його словами інцидент стався через відключення електроенергії в центральній системі управління повітряним рухом, це й також вплинуло на роботу всіх аеропортів країни.

Загалом внаслідок поломки були затримані 282 рейси. Їх було скасовано чи перенаправлено в інші регіональні аеропорти, що вплинуло на близько 56 000 пасажирів, рейси яких були пов'язані з міжнародним аеропортом Маніли.

IN PICTURES: Thousands of travellers are stranded at Manila's Ninoy Aquino International Airport on New Year's Day due to an air traffic control malfunction. Nearly 300 flights were either cancelled, delayed or diverted https://t.co/rKkVNGlz0V

(Photos: AFP) pic.twitter.com/6kktWslIUN — CNA (@ChannelNewsAsia) January 1, 2023

На відео та фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно довгі черги в аеропорту та персонал авіакомпанії, який роздає пакунки з продуктами та напоями застряглим пасажирам.

Міністр заявив, що застаріле існуюче обладнання має бути негайно модернізовано, а також наголосив, про необхідність створення резервної системи.