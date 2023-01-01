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На Филиппинах закрыли воздушное пространство: в чем причина

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Филиппины, Воскресенье 01 января 2023 17:35
На Филиппинах закрыли воздушное пространство: в чем причина Фото: на Филиппинах закрыли воздушное пространство (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 января, власти Филиппин приостановили полеты в Манилу и из нее из-за неисправности системы управления воздушным движением, это также помешало использовать воздушное пространство авиакомпаниям, следующим в другие пункты назначения по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста извинился за неудобства перед пассажирами, по его словам инцидент произошел из-за отключения электроэнергии в центральной системе управления воздушным движением, это также повлияло на работу всех аэропортов страны.

Всего в результате поломки были задержаны 282 рейса. Они были отменены или перенаправлены в другие региональные аэропорты, что повлияло на около 56 000 пассажиров, рейсы которых были связаны с международным аэропортом Манилы.

На видео и фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видны длинные очереди в аэропорту и персонал авиакомпании, раздающий свертки с продуктами и напитками застрявшим пассажирам.

Министр заявил, что устаревшее существующее оборудование должно быть немедленно модернизировано, а также подчеркнул необходимость создания резервной системы.

В заявлении администрации международного аэропорта Манилы заявили, что система была частично восстановлена и это позволило ограниченные полеты. На сегодняшний день уже было разрешено восемь прилетов и восемь вылетов.

Напомним, более 100 человек стали жертвами в результате обрушившегося на Филиппины тропического шторма "Налгае".

Ранее мы писали, что уже 5 стран ввели обязательное тестирование на COVID всех прилетевших из Китая путешественников. Филиппины "очень осторожны" в этом вопросе, однако уже рассматривают возможность введения тестирования.

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аеропорт Филиппины
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