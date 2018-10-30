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На Филиппинах из-за урагана эвакуировали более 10 тыс. людей

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 13:25
Фото: ураган "Юту" (twitter.comGeorgeBrownSTL)
Фото: ураган "Юту" (twitter.comGeorgeBrownSTL)

Сила ветра на северо-востоке провинции Изабела достигала 150 км/ч

Из-за урагана "Юту" на Филиппинах эвакуировали тысячи жителей прибрежных районов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь нга агентство АР.

"Больше 10 тысяч сельских жителей переместились в безопасные места в северные провинции Филиппин, прежде чем попасть под "Юту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сила ветра на северо-востоке провинции Изабела достигала 150 км/час. Она срывала крыши с домов и валила деревья. Информации о жертвах нет.

Отметим, ранее на Филиппинах в результате тайфуна "Мангхут", который вызвал наводнение и оползни, погибли по меньшей мере 69 человек, еще 43 пострадали. От тайфуна "Мангхут", который стал причиной массовых разрушений и жертв на Филиппинах, в Китае пострадали более 350 человек.

Также в японских префектурарх Окинава и Кагосима в результате тайфуна "Трами" пострадавшими оказались 102 человека.

Указано, что тайфун "Трами" начал приближаться к японскому острову Окинава 28 сентября. В результате было отменено 530 рейсов. Впоследствии 200 тысяч домов остались без электричества из-за тайфуна. Власти Окинавы объявлена эвакуация, а также были эвакуированы 28 муниципалитетов.

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