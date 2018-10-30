На Філіппінах через ураган евакуювали більше 10 тис. людей

Фото: ураган "Юту" (twitter.comGeorgeBrownSTL)

Сила вітру на північному сході провінції Ізабела сягала 150 км/год

Через ураган "Юту" на Філіппінах евакуювали тисячі жителів прибережних районів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись нга агентство АР.

"Більше 10 тисяч сільських жителів перемістилися в безпечні місця в північні провінції Філіппін, перш ніж потрапити під "Юту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сила вітру на північному сході провінції Ізабела сягала 150 км/год. Він зривав дахи з будинків та валив дерева. Інформації про жертви немає.

Відзначимо, раніше на Філіппінах в результаті тайфуну "Мангхут", який викликав повінь і зсуви, загинули щонайменше 69 осіб, ще 43 постраждали. Від тайфуну "Мангхут", який став причиною масових руйнувань і жертв на Філіппінах, в Китаї постраждали понад 350 осіб.

Також в японських префектурарх Окінава та Кагосіма в результаті тайфуну "Трами" постраждалими опинилися 102 людини.

Зазначено, що тайфун "Трами" почав наближатися до японського острова Окінава 28 вересня. В результаті було скасовано 530 рейсів. Згодом 200 тисяч будинків залишилися без електрики через тайфун. Влади Окінави оголосили евакуацію, а також були евакуйовані 28 муніципалітетів.