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На Філіппінах упав військовий літак, є загиблі

Фото: на Філіппінах упав військовий літак, є загиблі (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Два філіппінські військові пілоти загинули в результаті аварії навчального військового літака під час тренувального польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очевидці повідомляють, що двомісний SF-260 TP Marchetti впав на рисове поле в провінції Батаан на захід від Маніли за 40 хвилин після зльоту. Наразі ведеться розслідування причин аварії.

Навчально-тренувальний літак, який експлуатується ВПС Філіппін з 1970-х років, також використовувався як легкий бойовий штурмовик, у тому числі під час кількох місяців повітряних ударів по південній частині міста Мараві в 2017 році.

Збройні сили Філіппін раніше стикалися з аваріями літаків цього типу. Більшість літаків даного типу сильно застаріли і належать до епохи війни у В'єтнамі.

Раніше ми писали, що влада Філіппін призупинила польоти в Манілу через несправність системи управління повітряним рухом. Це також завадило використати повітряний простір авіакомпаніям, які прямують до інших пунктів призначення по країні.

Також нагадаємо, більше 100 людей стали жертвами в результаті тропічного шторму "Налгаї", що обрушився на Філіппіни.

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