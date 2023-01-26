На Філіппінах упав військовий літак, є загиблі

Два філіппінські військові пілоти загинули в результаті аварії навчального військового літака під час тренувального польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Очевидці повідомляють, що двомісний SF-260 TP Marchetti впав на рисове поле в провінції Батаан на захід від Маніли за 40 хвилин після зльоту. Наразі ведеться розслідування причин аварії.

Навчально-тренувальний літак, який експлуатується ВПС Філіппін з 1970-х років, також використовувався як легкий бойовий штурмовик, у тому числі під час кількох місяців повітряних ударів по південній частині міста Мараві в 2017 році.

Збройні сили Філіппін раніше стикалися з аваріями літаків цього типу. Більшість літаків даного типу сильно застаріли і належать до епохи війни у В'єтнамі.