На Філіппінах упав військовий літак, є загиблі

Два філіппінські військові пілоти загинули в результаті аварії навчального військового літака під час тренувального польоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очевидці повідомляють, що двомісний SF-260 TP Marchetti впав на рисове поле в провінції Батаан на захід від Маніли за 40 хвилин після зльоту. Наразі ведеться розслідування причин аварії.
Навчально-тренувальний літак, який експлуатується ВПС Філіппін з 1970-х років, також використовувався як легкий бойовий штурмовик, у тому числі під час кількох місяців повітряних ударів по південній частині міста Мараві в 2017 році.
Збройні сили Філіппін раніше стикалися з аваріями літаків цього типу. Більшість літаків даного типу сильно застаріли і належать до епохи війни у В'єтнамі.
Раніше ми писали, що влада Філіппін призупинила польоти в Манілу через несправність системи управління повітряним рухом. Це також завадило використати повітряний простір авіакомпаніям, які прямують до інших пунктів призначення по країні.
Також нагадаємо, більше 100 людей стали жертвами в результаті тропічного шторму "Налгаї", що обрушився на Філіппіни.
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