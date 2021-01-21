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На Філіппінах стався потужний землетрус

Кабуран, Четвер 21 січня 2021 15:06
На Філіппінах стався потужний землетрус
Фото: землетрус (flickr.com/tonyjcase)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 21 січня, біля берегів Філіппін стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 7,0 по школі Ріхтера.

Про це повідомляє Геологічна служба Сполучених Штатів.

За її оцінками, епіцентр землетрусу знаходився на відстані 210 км на південний схід від міста Пундагитан. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 95,8 км.

Наголошується, що інформації про руйнування або жертви в результаті землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Нагадаємо, нещодавно в Італії один з кратерів вулкана Етна почав вивергати лаву. Активність вулкана продовжує зростати.

Крім того, напередодні в Афганістані сталося два землетруси магнітудою 5,5 і 6. Його осередок знаходився на глибині 185 км. Поштовхи ймовірно відчувалися в Таджикистані та Пакистані.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Спочатку повідомлялося про сім жертв землетрусу і понад 600 поранених. Пізніше кількість жертв збільшилася до 26. При цьому в місті Мамуджу була повністю зруйнована лікарня.

В Індонезії в результаті землетрусу загинули щонайменше 42 людини. Поранення отримали більше ніж 600 жителів регіону.

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