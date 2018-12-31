В Филиппинах произошел взрыв вблизи торгового центра, есть погибшие

Фото: взрыв рядом с торговым центром в Филиппинах (CNN)

В результате взрыва пострадали 23 человека

В результате взрыва, который произошел рядом с торговым центром в городе Котабато (Филиппины), погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, утром 31 декабря рядом с торговым центром South Seas Mall взорвалось припаркованное мототакси. В результате взрыва погибли 2 человека, еще 23 получили ранения.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе пирамид Гизы в Каире (Египет) неизвестные взорвали туристический автобус. В результате теракта погибли двое туристов из Вьетнама, еще десять человек пострадали.

Напомним, в результате взрыва в центре Еревана (Армения) пострадали 8 человек. Пострадавших доставили в медицинский центр, среди них есть иностранцы. В частности, пострадали двое 15-летних граждан России.

Инцидент произошел в кафе Burger King. Сообщение о взрыве поступило спасателям в 20:44 по местному времени. Большая часть пострадавших - дети и подростки. По предварительным данным, произошел взрыв кислородного баллона.