У Філіппінах стався вибух поблизу торгового центу, є загиблі

Фото: вибух поруч з торговим центром у Філіппінах (CNN)

В результаті вибуху постраждали 23 людини

Внаслідок вибуху, що стався поряд з торговим центром у місті Котабато (Філіппіни), загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, вранці 31 грудня поруч з торговим центром South Seas Mall вибухнуло припарковане мототаксі. В результаті вибуху загинули 2 людини, ще 23 зазнали поранень.

Зазначається, що всіх постраждалих було госпіталізовано. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Наразі жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у районі пірамід Гізи в Каїрі (Єгипет) невідомі підірвали туристичний автобус. В результаті теракту загинули двоє туристів з В'єтнаму, ще десять людей постраждали.

Нагадаємо, в результаті вибуху в центрі Єревану (Вірменія) постраждали 8 осіб. Постраждалих доставили в медичний центр, серед них є іноземці. Зокрема, постраждали двоє 15-річних громадян Росії.

Інцидент стався у кафе Burger King. Повідомлення про вибух надійшло рятувальникам о 20:44 за місцевим часом. Більша частина постраждалих - діти і підлітки. За попередніми даними, стався вибух кисневого балона.