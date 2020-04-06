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На Филиппинах полиция застрелила мужчину, нарушившего карантин

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 16:25
На Филиппинах полиция застрелила мужчину, нарушившего карантин
Иллюстративное фото (flickr)

Это первый подобный случай в стране

Полиция Филиппин застрелила мужчину, который начал вести себя агрессивно после просьбы надеть медицинскую маску из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Сообщается, что 63-летний мужчина был в нетрезвом состоянии, и после замечаний со стороны медицинских сотрудников придерживаться карантинных ограничений, напал на врачей и полицейских.

"Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", - рассказали в полиции Филиппин.

По мере обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай в стране, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям карантинных ограничений.

Карантин на Филиппинах действует с середины марта. Согласно последним данным, в стране зафиксировано 3660 случаев заражения коронавирусом. Умерли 163 человека. Подробнее о противодействии COVID-19 в Украине, а также ситуация в мире на 6 апреля - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины полицияФилиппиныКоронавирус
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