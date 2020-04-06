На Філіппінах поліція застрелила чоловіка, який порушив карантин

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Це перший подібний випадок у країні

Поліція Філіппін застрелила чоловіка, який почав вести себе агресивно після прохання надіти медичну маску через небезпеку розповсюдження коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Інцидент стався на контрольно-пропускному пункті у південному місті Насіпіт в провінції Агусан-дель-Норте. Повідомляється, що 63-річний чоловік був у нетверезому стані, і після зауважень з боку медичних працівників дотримуватися карантинних обмежень, напав на лікарів та поліцейських.

"Підозрюваний був попереджений медичним працівником... через те, що він не носив маску. Але підозрюваний розлютився, вимовляючи провокаційні слова, і врешті-решт напав на персонал за допомогою коси", - розповіли у поліції Філіппін.

По мірі загострення ситуації поліцейські застосували зброю і застрелили чоловіка. Це перший випадок у країні, коли поліція стріляла в мирного жителя за порушення правил карантину.

Раніше президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції і військовим стріляти на ураження по порушникам карантинних обмежень.

Карантин на Філіппінах діє з середини березня. Згідно з останніми даними, в країні зафіксовано 3660 випадків зараження коронавірусом. Померли 163 людини. Детальніше про протидію COVID-19 в Україні, а також ситуація у світі станом на 6 квітня - у матеріалі РБК-Україна.