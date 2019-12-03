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На Филиппинах эвакуировали почти 200 тысяч человек из-за тайфуна

Новости » Происшествия     03.12.2019 - 03:51
На Филиппинах эвакуировали почти 200 тысяч человек из-за тайфуна
Иллюстративное фото (twitter/aljazeera)

Тайфун уже привел к оползням на Филиппинах

В связи с тайфуном "Каммури" на Филиппинах с островов эвакуировали почти 200 тысяч человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что скорость ветра в эпицентре тайфуна доходит до 240 километров в час. На сегодня тайфун "Каммури" уже привел к сильным оползням в центральных районах Филиппин и на южном побережье острова Лусон.

Синоптики прогнозируют, что тайфун может усилиться до уровня урагана 3 категории.

Авиакомпания Филиппин Cebu Pacific уже отменила множество рейсов. В столице страны - Маниле, остановится ​​работа международного аэропорта с утра 3 декабря.

Напомним, в Японии в октябре пронесся, вследствие которого погибли 98 человек, десять человек числятся пропавшими без вести.

Также в октябре из-за надвигающегося тайфуна "Хагибис" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для Содружества Северных Марианских островов. Из-за тайфуна некоторые жители Гуама например были вынуждены использовать аварийные убежища.

На Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть погибшие В Японии число жертв тайфуна "Хагибис" почти достигло 100
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