На Филиппинах эвакуируют людей из-за тайфуна "Каммури"

Фото: тайфун на Филиппинах (twitter.com)

Шторм охватил территорию Филиппин в субботу вечером

На Филиппинах начали эвакуацию тысяч жителей из-за приближения тайфуна "Каммури". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сhannelnewsasia.

Синоптики предполагают, что тайфун обрушится на берег в понедельник вечером или во вторник утром. Ожидаются порывы ветра 170 км/ч.

Власти страны рассматривают вопрос об отмене или переносе Игр Юго-Восточной Азии, которые должны пройти 30 ноября-11 декабря. Сообщается, что шторм охватил территорию Филиппин в субботу вечером.

Напомним, в Японии в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения на востоке страны, погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В некоторых префектурах Японии менее чем за сутки выпала месячная норма осадков. Местные власти рекомендовала покинуть пострадавшие от ливней регионы, которые накануне были повреждены тайфунами.

По данным на 29 октября, количество погибших в результате обрушившегося на Японию в октябре тайфуна "Хагибис" и спровоцированных им ливней выросло до 98 человек, десять человек числятся пропавшими без вести.