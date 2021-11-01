"Филипп Моррис" запускает в Украине IQOS VEEV - свою первую под-систему

С выходом IQOS VEEV совершеннолетние украинские курильщики, не отказывающиеся от сигарет, получили более широкий выбор научно обоснованных и менее вредных альтернатив, на которые они могут переключиться.

"Мы видим будущее компании именно в этом направлении. Наша главная задача - предоставить совершеннолетним курильщикам, которые иначе продолжали бы курить, возможность снизить риски для здоровья, выбрав менее вредную альтернативу сигаретам", - комментирует генеральный директор "Филипп Моррис" в Украине Костас Сальварас.

Предыдущие устройства, представленные "Филипп Моррис" в Украине, - IQOS и lil SOLID - построены на базе технологии нагрева табака. IQOS VEEV - это под-система, испаряющая никотинсодержащую жидкость с помощью технологии нагрева IQOS VEEV MESH.

В IQOS VEEV используются специальные одноразовые картриджи (поды VEEV). Благодаря особой конструкции их нельзя разобрать, повредить или долить не предназначенную для этого жидкость. Система контроля IQOS MESH определяет, когда уровень жидкости слишком низкий и выключает устройство автоматически. Это защищает его от перегрева, неприятного привкуса и обеспечивает выделение значительно меньшего уровня вредных веществ по сравнению с сигаретами.

Использование IQOS VEEV не исключает всех рисков.

Особенностью подсистемы является возможность подключения через приложение IQOS App для регулирования мощности, подсчета затяжек и другой информации. В дополнение к существующим мерам Philip Morris International по предотвращению доступа к табачным изделиям несовершеннолетними лицами, приложение дает возможность пользователям блокировать и разблокировать устройство по своему усмотрению.

IQOS VEEV уже представлен в Италии, Финляндии, Чехии, Хорватии и Новой Зеландии.

Philip Morris International работает над продуктами с пониженным риском для совершеннолетних курильщиков с 2007 года и с каждой новой разработкой становится на шаг ближе к стратегической цели - будущему без табачного дыма. За это время компания вложила в исследование, разработку, производство и коммерциализацию продуктов с пониженным риском более 8,1 млрд. долларов.