"Филипп Моррис" готова стать советником и партнером в послевоенном восстановлении Украины, - гендиректор

"Филип Моррис" в Украине является ключевым американским инвестором, работодателем и налогоплательщиком. И таким мы видим свое будущее в Украине. На конференции обсуждались вопросы восстановления по пяти направлениям: экономическим, социальным, инфраструктурным, экологическим и технологическим. С самого начала нашей работы в Украине - с 1994 года - мы работали по всем этим направлениям", - подчеркнул Барабаш.

Он напомнил, что компания имеет и опыт обновления устаревшего производства в Харькове, и опыт масштабного строительства "с нуля" в Харьковской области включительно с подведением всех необходимых коммуникаций.

"Итак, я вижу нашу роль не только как экспортера, одного из крупнейших плательщиков налогов и работодателя, но и как партнера и советника в вопросах восстановления страны", - рассказал Барабаш.

Philip Morris International, в которую входит Чао "Филип Моррис Украина" - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий.

В Украине компания работает более 20 лет, владеет фабрикой в Харьковской области. На предприятиях компании работают более 1,3 тыс. человек. До войны фабрика была экспортным хабом для более чем 20 стран мира, в частности таких крупных рынков, как Япония и Египет.

Чао "Филип Моррис Украина" в 2020 году нарастило чистую прибыль на 5% по сравнению с 2019 годом - до 2,73 млрд грн, активы за год выросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нераспределенная прибыль - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.