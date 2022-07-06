"Філіп Морріс" готова стати радником і партнером у повоєнному відновленні України, - гендиректор

"Філіп Морріс" в Україні є ключовим американським інвестором, роботодавцем та платником податків. І таким ми бачимо своє майбутнє в Україні. На конференції обговорювалися питання відновлення за п’ятьма напрямами: економічним, соціальним, інфраструктурним, екологічним та технологічним. Від самого початку нашої роботи в Україні - з 1994 року - ми працювали за всіма цими напрямами", - наголосив Барабаш.

Він нагадав, що компанія має і досвід відновлення застарілого виробництва у Харкові, і досвід масштабного будівництва "з нуля" у Харківській області включно з підведенням усіх необхідних комунікацій.

"Отже, я бачу нашу роль не тільки як експортера, одного з найбільших платників податків та роботодавця, а і як партнера та радника у питаннях відновлення країни", - розповів Барабаш.

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один із найбільших світових виробників тютюнових виробів.

В Україні компанія працює понад 20 років, володіє фабрикою в Харківській області. На підприємствах компанії працюють понад 1,3 тис. осіб. До війни фабрика була експортним хабом для більш як 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія та Єгипет.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у 2020 році наростило чистий прибуток на 5% у порівнянні з 2019 роком - до 2,73 млрд грн, активи за рік зросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.