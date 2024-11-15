У "Філіп Морріс" заговорили про ризик деінвестицій через непрогнозованість податкової політики

За його словами, найбільш неочікувані кроки традиційно відбуваються в регуляторній політиці.

"На жаль, в Україні ніколи не було послідовної, зрозумілої стратегії у цій сфері: чого ми хочемо досягнути, як ми до цього йдемо, як воно впливає на споживання? Все робиться хаотично. Абсолютно неочікувано може бути зареєстровано якийсь законопроєкт, який каже, що завтра треба заборонити викладку продукції на вітринах. Чи є аналіз того, як це вплине на ситуацію? Ми знаємо багато європейських країн, в яких дозволена викладка і при цьому споживання нижче, ніж в країнах, де викладка є забороненою", - заявив Барабаш.

За його словами, бізнес має витрачати суттєві кошти аби повністю відповідати новим законодавчим нормам, які, по суті, не мають жодного сенсу.

"За три роки повномасштабної війни нас змусили тричі змінити упаковку, змінити попередження про шкоду паління, прибрати якісь елементи, змінити формати. Для чого це робиться? Це точно б’є по білому бізнесу, бо це додаткові інвестиції та гроші, час на модифікацію обладнання. Впливу на легальне споживання такі ініціативи не мають, а ось ринок нелегальної продукції точно виграє", - прогнозує генеральний директор "Філіп Морріс Україна".

До того він нагадав, що у великих міжнародних корпораціях подібні зміни вимагають чимало часу.

"Нам реально треба 18 місяців на такі зміни, бо є процес замовлення матеріалів, є договори з постачальниками. А в нас приймають рішення із вимогами зробити це буквально на завтра або за три місяці", - додав Барабаш.

У той же час генеральний директор "Філіп Морріс Україна" позитивно оцінив окремі напрацювання в податковій політиці, які гарантували стабільність для бізнесу – зокрема, 7-річний план підвищення акцизів на тютюнову продукцію, який діяв з 2017 року.

"Ми розуміємо, що бюджету потрібні гроші через війну, тому ми просили дати бізнесу передбачуваність, зробити календар на наступні роки, а далі дотримуватися його. Тому урядовий законопроєкт з планом поступового підняття акцизів до 2028 року ми підтримали, тим більше, що це гармонізація з Євросоюзом", - пояснює Барабаш.

Він також зазначив, що даним законопроектом №11090 передбачені і європейський рівень ставок, а також і норма про те, що ставки на різні тютюнові вироби будуть різними, як у ЄС. Бо Україна на сьогоднішній день єдина країна на європейському континенті, де ставки на ТВЕНи і на сигарети однакові.

Компанія підтримала цей законопроект, незважаючи на те, що він передбачає переведення акцизних ставок з гривні у євро – а це додаткові валютні ризики для виробника.

Але і в податковій сфері трапляються непередбачувані кроки – адже зараз під час підготовки до другого читання до законопроекту намагаються втиснути додаткові підвищення відсоткової (адвалерної) ставки акцизу.

"Це буде вибір між або продовжувати і збільшувати інвестиції, або починати потихеньку їх скорочувати – те, що називається деінвестування", - прогнозує генеральний директор "Філіп Морріс Україна".

Він нагадав, що цього року компанія інвестувала понад 30 млн доларів у нову фабрику на Львівщині.

"Дві лінії працюють, третя лінія встановлюється і ще дві лінії вже приїхали, будуть встановлені до січня 2025 року. Але якщо ми побачимо сценарій, коли через податкові зміни ми будемо вимушені піднімати ціни до 150, 200, 250 гривень, а боротьба з нелегальним ринком буде як раніше "крок вперед – два назад", то ці п'ять ліній нам не потрібні. Навіщо нам ці лінії встановлювати?", - пояснює генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Як зазначалося, компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів. У 2023 році ФМУ сплатила в Україні понад 30 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

З початку повномасштабного вторгнення Росії компанія вимушена була призупинити роботу фабрики на Харківщині через безпекові ризики для працівників. У травні 2024 року Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала 30 млн доларів.