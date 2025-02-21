"Філіп Морріс Україна" за технологіями і диджиталізацією випередила майже всі європейські філії корпорації

Міжнародна корпорація "Philip Morris International" використала в Україні особливий "стартап-підхід" із використанням штучного інтелекту. І сьогодні український досвід ставлять у приклад філіям в багатьох країнах Європи.

Про це заявив директор з новітніх продуктів "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) Роман Іванов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.ua .

"У "Філіп Морріс" в Україні ми створили такий собі стартап всередині корпорації - швидкий, гнучкий, діджиталізований. Насправді саме український філіал і за кількісними, і за якісними показниками переважає майже всі європейські філіали "Філіп Морріс". Саме нас ставлять в приклад філіалам в Британії, Франції, Німеччині та іншим", - розповів Роман Іванов.

Основний напрямок використання технологій в ФМУ – постійний моніторинг для задоволення потреб споживача.

"Головна інновація - це близькість до споживача – у т.ч. диджитальна. В нашій базі зараз 1,4 млн активних споживачів IQOS. На основі тієї інформації, яку ми маємо про них, зокрема, де вони купили пристрій, які продукти купували до цього, їх географію, ми можемо розробити рекомендації для кожного споживача" - пояснює директор з новітніх продуктів "Філіп Морріс Україна".

На основі накопичених даних і з використанням штучного інтелекту у компанії будують моделі, які дають можливість спрогнозувати – що буде потрібно споживачу, наприклад, через півроку.

"Маючи цей величезний об'єм данних, ми будуємо моделі за допомогою штучного інтелекту. Ці предиктивні моделі не тільки дають можливість зрозуміти потреби споживача, а навіть підказують, яка потреба може виникнути через 3-6 місяців, і ми фактично намагаємося її випередити", - наголошує Роман Іванов.

Це дає можливість застосувати максимально персоналізований підхід до кожного споживача.

"Ми знаємо, що один споживач більш чутливий до ціни і йому потрібно запропонувати щось доступніше, іншому - зробити гарантійну заміну пристрою, а третьому - запропонувати яскравий аксесуар" - пояснили в керівництві "Філіп Морріс Україна".

За словами директора з новітніх продуктів "Філіп Морріс Україна" Романа Іванова, саме такий персоналізований підхід і вміння передбачити потребу споживача ще до її виникнення, підвищують загальний рівень сервісу компанії.