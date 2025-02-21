"Филип Моррис Украина" по технологиям и диджитализации опередила почти все европейские филиалы корпорации

Международная корпорация "Philip Morris International" использовала в Украине особый "стартап-подход" с использованием искусственного интеллекта. И сегодня украинский опыт ставят в пример филиалам во многих странах Европы.

Об этом заявил директор по новейшим продуктам "Филип Моррис Украина" (ФМУ) Роман Иванов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.ua .

"В "Филип Моррис" в Украине мы создали некий стартап внутри корпорации - быстрый, гибкий, диджитализированный. На самом деле именно украинский филиал и по количественным, и по качественным показателям превосходит почти все европейские филиалы "Филип Моррис". Именно нас ставят в пример филиалам в Британии, Франции, Германии и другим", - рассказал Роман Иванов.

Основное направление использования технологий в ФМУ - постоянный мониторинг для удовлетворения потребностей потребителя.

"Главная инновация - это близость к потребителю - в т.ч. диджитальная. В нашей базе сейчас 1,4 млн активных потребителей IQOS. На основе той информации, которую мы имеем о них, в частности, где они купили устройство, какие продукты покупали до этого, их географию, мы можем разработать рекомендации для каждого потребителя", - объясняет директор по новейшим продуктам "Филип Моррис Украина".

На основе накопленных данных и с использованием искусственного интеллекта в компании строят модели, которые дают возможность спрогнозировать - что будет нужно потребителю, например, через полгода.

"Имея этот огромный объем данных, мы строим модели с помощью искусственного интеллекта. Эти предиктивные модели не только дают возможность понять потребности потребителя, а даже подсказывают, какая потребность может возникнуть через 3-6 месяцев, и мы фактически пытаемся ее опередить", - отмечает Роман Иванов.

Это дает возможность применить максимально персонализированный подход к каждому потребителю.

"Мы знаем, что один потребитель более чувствителен к цене и ему нужно предложить что-то доступнее, другому - сделать гарантийную замену устройства, а третьему - предложить яркий аксессуар" - пояснили в руководстве "Филип Моррис Украина".

По словам директора по новейшим продуктам "Филип Моррис Украина" Романа Иванова, именно такой персонализированный подход и умение предугадать потребность потребителя еще до ее возникновения, повышают общий уровень сервиса компании.