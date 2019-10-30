"Філіп Морріс Україна" визнана кращим платником податків Харківської області

Ілюстративне фото (fmcgclub.com)

"Філіп Морріс Україна" стала переможцем регіонального туру рейтингу сумлінних платників податків

Компанія "Філіп Морріс Україна" стала переможцем регіонального туру рейтингу "Сумлінні платники податків-2018" та визнана кращим платником податків Харківської області. Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними ДФС, у 2018 році компанія сплатила до бюджету 14,8 млрд грн податку.

Як повідомлялось, компанія "Філіп Морріс Україна" входить в топ-10 найбільших платників податків в Україні.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" є афілійованими компаніями "Філіп Морріс Інтернешнл".

За 1994-2018 роки компанії інвестували понад 370 млн доларів у виробництво та дистрибуцію сигарет в Україні, включаючи будівництво сучасного виробничого комплексу в Харківській області.

Сума податків і зборів, сплачених компаніями до бюджетів усіх рівнів, у 2018 році становила 17,2 млрд гривень.

У компаніях працюють понад 1 300 кваліфікованих працівників.

"Філіп Морріс Інтернешнл" є провідною міжнародною тютюновою компанією, що здійснює виробництво та продаж сигарет, бездимних продуктів та відповідних електронних пристроїв та аксесуарів, інших нікотиновмісних продуктів. Компанія націлена на трансформацію тютюнової індустрії з метою створення майбутнього без тютюнового диму завдяки новій категорії продуктів зі зниженим ризиком у порівнянні з палінням.

В Україні компанія виробляє свою продукцію на фабриці в Харківській області.

Продукція Philip Morris в Україні представлена торговими марками Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament та ін. З 2016 року на українському рину представлені електронні системи нагріву тютюну IQOS.