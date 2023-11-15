Філатов розповів про системну підтримку, яку Кельн надав Дніпру

Говорячи про потребу бути впевненими у довготривалій підтримці світу, мер Дніпра наголосив, що нині одним із сигналів цього є німецько-українське співробітництво міст. І саме Дніпро у побратимстві з Кельном демонструє потужний приклад такої роботи, додав він.

Філатов також згадав системну підтримку, яку Кельн надав Дніпру. Це кілька сотень генераторів, планшети та меблі для школярів, пожежні машини та амуніція для рятувальників, а також автобуси, які надіслали місту після того, як російська ракета знищила понад сто одиниць громадського транспорту.

"Я можу наводити багато прикладів. Але коли ми говоримо про згуртованість — це не лише про техніку та ресурси. Насамперед нам потрібна емпатія і розуміння того, що наші партнери залишаються з нами. І ми це бачимо. І німецько-українське муніципальне співробітництво має вплив на згуртованість української нації", - сказав Філатов.

Зі свого боку, мер Кельна Генрієтта Рекер наголосила, що необхідна підтримка Дніпра триватиме далі. Конкретні подальші кроки вона обговорила з Філатовим уже під час особистої зустрічі.

Зокрема йшлося про посилення залучення німецького бізнесу, що хоче інвестувати в Дніпро, перспективу відкриття у місті філії виставкового центру Кельна, а також шляхи утилізації залишків будинків та споруд, розбитих російськими ракетами.