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Филатов рассказал о системной поддержке, которую Кельн предоставил Днепру

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о системной поддержке, которую Кельн предоставил Днепру. Это несколько сот генераторов, планшеты, пожарные машины и амуницию для спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова на конференции муниципального партнерства в Лейпциге (Германия).

Говоря о необходимости быть уверенными в долговременной поддержке мира, мэр Днепра подчеркнул, что сейчас одним из сигналов этого является немецко-украинское сотрудничество городов. И именно Днепр в побратиме с Кельном демонстрирует мощный пример такой работы, добавил он.

Филатов также упомянул системную поддержку, которую Кельн предоставил Днепру. Это несколько сотен генераторов, планшеты и мебель для школьников, пожарные машины и амуниция для спасателей, а также автобусы, присланные городу после того, как российская ракета уничтожила более ста единиц общественного транспорта.

"Я могу приводить много примеров. Но когда мы говорим о сплоченности - это не только о технике и ресурсах. В первую очередь, нам нужна эмпатия и понимание того, что наши партнеры остаются с нами. И мы это видим. И немецко-украинское муниципальное сотрудничество имеет влияние на сплоченность украинской нации", - сказал Филатов.

Со своей стороны, мэр Кельна Генриетта Рекер подчеркнула, что необходимая поддержка Днепра будет продолжаться. Конкретные шаги она обсудила с Филатовым уже во время личной встречи.

В частности, речь шла об усилении привлечения немецкого бизнеса, желающего инвестировать в Днепр, перспективу открытия в городе филиала выставочного центра Кельна, а также пути утилизации остатков домов и сооружений, разбитых российскими ракетами.

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