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Филатова избрали в президиум первого Конгресса местных и региональных властей

Автор: РБК-Украина

Мэра Днепра Бориса Филатова избрали заместителем председателя Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей. Отныне он входит в состав президиума Конгресса при президенте Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Конгресса местных и региональных властей.

Вторым заместителем председателя Палаты местных Советов стал глава Житомира Сергей Сухомлин.

Заседание Конгресса собрало около 250 делегатов - как вживую, так и видеосвязью. Это представители центральной власти и местного самоуправления.

Напомним, сегодня, 3 июня начал работу новосозданный Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины с заседания Палаты местных властей, которое проходит в Хмельницком. Участие в заседании принимают президент, министры и представители местной власти со всей Украины.

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