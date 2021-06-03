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Філатова обрали до президії першого Конгресу місцевих та регіональних влад

Автор: РБК-Україна

Мера Дніпра Бориса Філатова обрали заступником голови Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад. Відтепер він входить до складу президії Конгресу при президенті України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Конгресу місцевих і регіональних влад.

Другим заступником голови Палати місцевих рад став очільник Житомира Сергій Сухомлин.

Засідання Конгресу зібрало близько 250 делегатів - як наживо, так і відеозв’язком. Це представники центральної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня розпочав роботу новостворений Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України із засідання Палати місцевих влад, яке проходить у Хмельницькому. Участь у засіданні беруть президент, міністри та представники місцевої влади зі всієї України.

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