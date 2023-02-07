Філатов заявив, що суд позбавив Коломойського монополії на аеропорт Дніпра

"Після всіх судових суперечок, "хвороб" самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див ми виграли цю справу. Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорт міста", - написав мер Дніпра.

Попри те, що попереду касаційний суд, Філатов переконаний - летовище вже вирвано з рук олігарха.

Він також додав, що після перемоги та відбудови летовища воно нарешті зможе працювати з лоукостами, а вартість перельотів перестане завищуватися штучно.

Також Філатов подякував НАБУ та Державіаслужбі за принципову позицію у вирішенні цього питання.

За словами адвоката Олени Доненко, яка працювала над справою, процес тривав 2 роки. Майже півтора з них знадобилося на судовий розгляд.