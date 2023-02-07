Филатов заявил, что суд лишил Коломойской монополии на аэропорт Днепра

"После всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес мы выиграли это дело. Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорт города", - написал мэр Днепра.

Несмотря на то, что впереди кассационный суд, Филатов убежден - аэродром уже вырван из рук олигарха.

Он также добавил, что после победы и восстановления аэродрома оно наконец-то сможет работать с лоукостами, а стоимость перелетов перестанет завышаться искусственно.

Также Филатов поблагодарил НАБУ и Госавиаслужбу за принципиальную позицию по решению этого вопроса.

По словам адвоката Елены Доненко, работавшей над делом, процесс длился 2 года. Около полутора из них понадобилось на судебное разбирательство.