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Филатов заявил, что суд лишил Коломойской монополии на аэропорт Днепра

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о выигранном суде, по решению которого аэропорт Днепра лишается монополии бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Филатова в Facebook.

"После всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес мы выиграли это дело. Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорт города", - написал мэр Днепра.

Несмотря на то, что впереди кассационный суд, Филатов убежден - аэродром уже вырван из рук олигарха.

Он также добавил, что после победы и восстановления аэродрома оно наконец-то сможет работать с лоукостами, а стоимость перелетов перестанет завышаться искусственно.

Также Филатов поблагодарил НАБУ и Госавиаслужбу за принципиальную позицию по решению этого вопроса.

По словам адвоката Елены Доненко, работавшей над делом, процесс длился 2 года. Около полутора из них понадобилось на судебное разбирательство.

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Борис ФилатовИгорь Коломойский