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Филатов заявил о выполнении 70% обещаний: "остальные - в процессе"

Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о выполнении 70% предвыборных обещаний. Остальные, по его словам, в процессе выполнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Филатова.

"Создание комфортной среды для жизни в городе, где каждый чувствует себя нужным. Это справедливость и подтверждение доверия, которое вы оказали мне на прошлых выборах", - заявил мэр Днепра.

По его словам, сейчас из более 900 данных тогда обещаний почти 70% воплощено только за эти 12 месяцев. Остальные - в процессе выполнения.

Напомним, ранее Борис Филатов заявлял, что украинские города должны делиться опытом эффективного управления территориальных общин и быть открытыми друг к другу.

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ДнепрБорис Филатов