RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Філатов заявив про виконання 70% обіцянок: "решта - в процесі"

Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про виконання 70% предвиборних обіцянок. Решта, за його словами, в процесі виконання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Філатова.

"Створення комфортного середовища для життя у місті, де кожен відчуває себе потрібним. Це справедливість і підтвердження довіри, яку ви надали мені на минулих виборах", - заявив Дніпра мер.

За його словами, нині з понад 900 даних тоді обіцянок майже 70% втілено лише за ці 12 місяців. Решта - у процесі виконання.

Нагадаємо, раніше Борис Філатов заявляв, що українські міста мають ділитися досвідом ефективного управління територіальних громад й бути відкритими одне до одного.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроБорис Філатов