Філатов заявив про виконання 70% обіцянок: "решта - в процесі"

Мер Дніпра Борис Філатов заявив про виконання 70% предвиборних обіцянок. Решта, за його словами, в процесі виконання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Філатова.

"Створення комфортного середовища для життя у місті, де кожен відчуває себе потрібним. Це справедливість і підтвердження довіри, яку ви надали мені на минулих виборах", - заявив Дніпра мер.

За його словами, нині з понад 900 даних тоді обіцянок майже 70% втілено лише за ці 12 місяців. Решта - у процесі виконання.