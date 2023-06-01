Філатов закликав дніпрян повідомляти про проблеми зі сховищами

Він заявив, що лише публічність може подолати перепони між деякими відомствами, що виникають з облаштуванням укриттів.

"Я хочу просто нагадати всім, кого це стосується. ДСНС, яка не дає погодження на реконструкцію укриттів, бо «не відповідає нормам». Фонду держмайна, що сів своєю товстою дупою на купу бомбосховищ і робить вигляд, що це цінне майно, яке не треба віддати Місту, а можна натомість продати з вигодою. Правоохоронцям, які не вважають за потрібне привести до тями величезну кількість приватних суб'єктів, котрі не пускають до себе громадян під час повітряних тривог", - зазначив Філатов.

В оприлюдненому ним розпорядженні, зокрема, йдеться що департаменти ЖКГ, охорони здоровʼя, гуманітарної політики, адміністративних послуг, а також молодіжної політики та національно-патріотичного виховання повинні забезпечувати цілодобовий доступ до укриттів у підпорядкованих їм будівлях.

Також департамент громадського порядку і цивільного захисту перевірить всі скарги містян щодо недопущення до сховищ.

Результати передадуть до правоохоронних органів, а з порушниками серед керівників комунальних підприємств, установ і закладів невідкладно розірвуть трудові контракти.

Трагедія у Києві

Нагадаємо, російські окупанти 1 червня вночі намагалися вдарити по Києву за допомогою балістичних ракет "Іскандер". Українським захисникам вдалося збити всі ворожі ракети, але на столицю падали уламки.

Через це у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. У момент падіння уламків вони були біля входу в укриття в поліклініці, але не змогли потрапити всередину.

Поліція вже порушила кримінальну справу за фактом загибелі мешканців столиці. При цьому мер Віталій Кличко закликав владу усунути на час слідства голову Деснянського району Києва Дмитра Ратнікова.

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