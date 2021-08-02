Филатов о задержании экс-судьи: если бы Чауса не было, то его стоило бы придумать

"В тот момент я не верил в происходящее. Оно было настолько ужасно, насколько и абсурдно. Спецназ, ломающий двери у нас в квартирах. Броневики с тяжёлыми пулемётами у подъезда жилого дома. Армейские вертолеты, катающие Корбана по всей стране. Обыски в моей приемной народного депутата (!) без единой санкции. Бесконечное вранье спикеров СБУ по телевизору с демонстрацией чужого оружия и фальшивых пачек с деньгами. Атаки ботоферм и чудовищное злорадство, казалось бы, ещё вчера вполне приличных людей. Второй тур мэрских выборов с разгромленным силовиками избирательным штабом. И многочасовое судилище над человеком, перенёсшим только что сердечный приступ. С драками прямо в судебном заседании огнетушителями и бутылками с водой. Иногда мне казалось, что нормальная человеческая психика не в состоянии выдержать этот кошмар. Мы выдержали. И за всем тем, о чем я сейчас пишу, незримо маячила тень обрюзгшего лысого человека в трусах, над которым сейчас потешается вся страна. Судьи Чауса", - написал он.

Филатов уверен, что Чаус "был просто инструментом в чужих руках", но так вышло, что именно на его персоналии волей Провидения сконцентрировался весь абсурд и ужас происходящего в стране, "как вчера, так и сегодня".

По мнению градоначальника, "если бы Чауса не было, то его стоило бы придумать".

"Хотя бы ради того, чтобы увидеть, как "великий и ужасный" Коломойский превращается в обычного предателя, бросившего своих близких в тюрьме. Чаус, как зеркало. Чаус, как квинтэссенция. Чаус, как лакмус. Кстати, мало кто знает, что в истории с Чаусом есть еще и много мистического. Почти все, кто был причастен к этой истории, плохо закончили. Я не говорю про Кононенко и Грановского, которые давно в бегах. И даже не вспоминаю про знаменитый говорящий рот Генпрокуратуры в розовом пальто. Почти все, кто лжесвидетельствовал, либо…покойные, либо пережили тяжелые болезни. Например, один выродок из батальона "Торнадо", на чьих фальшивых показаниях строилось дело, полез вкручивать в ванной лампочку мокрыми руками. И… Когда-нибудь про Чауса снимут кино. И зрители не будут знать, то ли им смеяться, то ли плакать. Как не знаю этого я…" - резюмирует Филатов.