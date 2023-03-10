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Філатов: "впливові" люди, які з початком великої війни втекли з Дніпра, "обнулили" себе

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Ті, хто вважав, що мають вплив на політичні чи економічні процеси в Дніпрі, але з початком повномасштабного вторгнення Росії втекли з міста, ніколи не матимуть довіри суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Після того, як вони повернуться - що б не розповідали: чи були вони в "партизанському загоні", чи десь там у Відні створювали "рух спротиву" - у це ніхто не повірить. Моральна люстрація вже пройшла", - сказав Філатов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок нічних обстрілів окупантів є пошкодження енергетичних об'єктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У регіонах діють аварійні відключення світла.

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