RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов: "влиятельные" люди, с началом большой войны сбежавшие из Днепра, "обнулили" себя

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Те, кто считал, что оказывают влияние на политические или экономические процессы в Днепре, но с началом полномасштабного вторжения России сбежали из города, никогда не будут иметь доверия общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"После того, как они вернутся - что бы ни рассказывали: были ли они в "партизанском отряде" или где-то там в Вене создавали "движение сопротивления" - в это никто не поверит. Нравственная люстрация уже прошла", - сказал Филатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате ночных обстрелов оккупантов повреждение энергетических объектов в Днепропетровской и Запорожской областях. В регионах действуют аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ФилатовДнепрВторжение России в Украину