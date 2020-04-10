Филатов раскритиковал решение губернатора открыть въезд в Днепр

Фото: Борис Филатов (facebook.com)

Мэр Днепра считает, что свободный въезд в город будет способствовать вспышке коронавируса

Открыв въезды к Днепру, областная власть увеличила угрозу заражения горожан коронавирусом. По этом написал на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов, передает РБК-Украина.

"Накануне областное руководство позволило беспрепятственно въезжать в Днепр любым автомобилям, хотя до этого специальная комиссия местного уровня признала это одним из благоприятных факторов распространения коронавируса и запретила въезд транзитного транспорта", - написал Филатов.

По его мнению, когда областное руководство во главе с председателем Днепропетровской облгосадминистрации Александром Бондаренко оставило город открытым для всех машин, оно взяло на себя политическую ответственность за возможную вспышку в городе заболеваемости COVID-19. Как известно, на днях такую ситуацию зафиксировали в Першотравенске Днепропетровской области.

"Ежедневно в Днепр въезжает минимум 15 тыс. автомобилей. Кроме тех, кто имеет в городе работу, сюда приезжают также жители других территориальных общин. Некоторые из них откровенно пренебрегают карантинными ограничениями, увеличивая таким образом риски заражения инфекцией себя и окружающих. Уже две недели в Днепре, как и в ряде других украинских городов действует режим чрезвычайной ситуации, однако в городской совет регулярно поступают жалобы от горожан на заезжие компании, в частности из Синельниково и Запорожья", - добавляет Филатов.

Филатов выражает категорическое несогласие с позицией областной власти, которая по его мнению противоречит стратегии города в противодействии распространению эпидемии коронавируса.

"Губернатор Александр Бондаренко, а также руководители главных управлений Национальной полиции, ГСЧС и СБУ в Днепропетровской области, которым для принятия важных решений, очевидно, достаточно и телефонных указаний, должны понимать: в случае развертывания в Днепре худшего сценария с COVID-19, это будет ваша политическая и личная ответственность. Дело ваше, делайте. Но эпидемия может затронуть не просто абстрактных людей, но и ваших родных, которые живут здесь вместе с нами всеми", - отмечает Филатов.

Мэр Днепра также добавляет, что пока профильные ведомства не начнут должным образом относиться к решениям города и его специальных комиссий, угроза неконтролируемого распространения болезни будет возрастать и в дальнейшем.

Напомним, ранее Борис Филатов призвал власть прислушаться к местному самоуправлению в борьбе с распространением коронавируса в Украине.

Также РБК-Украина сообщало, что в Днепре с 3 апреля закрыли для посещений все парки, скверы и пляжи до окончания карантина.