Філатов розкритикував рішення губернатора відкрити в’їзд до Дніпра  

Фото: Борис Філатов (facebook.com)

Мер Дніпра вважає, що вільний в'їзд у місто буде сприяти спалаху коронавірусу

Відкривши в‘їзди до Дніпра, обласна влада збільшила загрозу зараження містян коронавірусом. По це написав на своїй сторінці в Facebook мер Дніпра Борис Філатов, передає РБК-Україна.

"Напередодні обласне керівництво дозволило безперешкодно в’їжджати до Дніпра будь-яким автомобілям, хоча до цього спеціальна комісія місцевого рівня визнала це одним зі сприятливих факторів розповсюдження коронавірусу і заборонила в‘їзд транзитного транспорту", - написав Філатов.

На його думку, коли обласне керівництво на чолі з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Бондаренком залишило місто відкритим для всіх машин, воно взяло на себе політичну відповідальність за можливий спалах у місті захворюваності на COVID-19. Як відомо, днями таку ситуацію зафіксували у Першотравенську Дніпропетровської області.

"Щодня до Дніпра в’їжджає щонайменше 15 тис. автомобілів. Крім тих, хто має у місті роботу, сюди приїздять також мешканці інших територіальних громад. Деякі з них відверто нехтують карантинними обмеженнями, збільшуючи таким чином ризики зараження коронавірусною інфекцією себе та оточуючих. Уже два тижні у Дніпрі, як і у низці інших українських міст, діє режим надзвичайної ситуації, однак до міської ради регулярно надходять скарги від містян на заїжджі компанії людей, зокрема з Синельникового та Запоріжжя", - додає Філатов.

Філатов висловлює категоричну незгоду з позицією обласної влади, котра на його думку суперечить стратегії міста у протидії поширенню епідемії коронавірусу.

"Губернатор Олександр Бондаренко, а також керівники головних управлінь Національної поліції, ДСНС і СБУ у Дніпропетровській області, котрим для ухвалення важливих рішень, очевидно, достатньо й телефонних вказівок, повинні розуміти: у разі розгортання у Дніпрі найгіршого сценарію з COVID-19, це буде ваша політична та особиста відповідальність. Справа ваша, робіть. Але епідемія може зачепити не просто абстрактних людей, а й ваших рідних, котрі мешкають тут разом з нами усіма", - зазначає Філатов.

Мер Дніпра також додає, що допоки профільні відомства не почнуть належним чином ставитися до рішень міста та його спеціальних комісій, загроза неконтрольованого розповсюдження хвороби зростатиме і надалі.

Нагадаємо, раніше Борис Філатов закликав владу прислухатися до місцевому самоврядуванню у боротьбі з поширенням коронавірусу в Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Дніпрі з 3 квітня закрили для відвідувань всі парки, сквери та пляжі до закінчення карантину.