Філатов виступив перед муніципалітетом Кельну: подякував за підтримку Дніпра під час війни

Мер Дніпра Борис Філатов, який перебуває з офіційним візитом в Німеччині, зустрівся з мером Кельна Генрієттою Реккер. Він подякував їй та всім мешканцям цього впливового німецького міста за щиру та системну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

Зокрема, Філатов наголосив, що дружба між містами-побратимами, яка зав’язалася у найскладніші місяці розв’язаної РФ війни, після української перемоги стане ще міцнішою.

Так, під час своєї промови він розповів про історичний шлях Дніпра з часів заснування міста та його феномен у протистоянні російській агресії ще з 2014 року.

Муніципалітету Кельна мер Дніпра передав уламок 118-го будинку на Перемозі, куди у січні влучила російська ракета Х22 - зруйнувавши два під’їзди та вбивши 46 безневинних людей.

"Останні три десятиліття росія будувала себе на культі насилля, щоб говорити до світу мовою брехні, шантажу та жорстокості. (…) Путін ненавидить нас особисто. І може бути впевнений, що це - взаємно. Дніпро не пробачає кривди. Але завжди відкритий до друзів і цінує добро, яке вони для нього роблять", - додав Борис Філатов.

Говорячи про перспективи повоєнної відбудови країни, він зауважив, що Україна здатна буде показати приклад економічного розквіту з такою ж завзятістю, як нині виганяє російських окупантів зі своїх територій. Філатов закликав міжнародних партнерів планувати інвестиції в мирне майбутнє України — насамперед на рівні міжмуніципального партнерства.

Нагадаємо, Дніпро та Кельн уклали угоду про партнерство у жовтні минулого року. Німецьке місто надало суттєву підтримку, доправивши до Дніпра 300 генераторів, 5 великих автобусів, декілька машин швидкої допомоги, а також обладнання для рятувальників та вантажі з медикаментами.