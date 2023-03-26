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Филатов выступил перед муниципалитетом Кельна: поблагодарил за поддержку Днепра во время войны

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Воскресенье 26 марта 2023 12:15
Филатов выступил перед муниципалитетом Кельна: поблагодарил за поддержку Днепра во время войны Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Находящийся с официальным визитом в Германии мэр Днепра Борис Филатов встретился с мэром Кельна Генриеттой Реккер. Он поблагодарил ее и всех жителей этого влиятельного немецкого города за искреннюю и системную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

В частности, Филатов подчеркнул, что завязавшаяся в самые сложные месяцы развязанной РФ войны дружба между городами-побратимами после украинской победы станет еще крепче.

Так, во время своей речи он рассказал об историческом пути Днепра со времен основания города и его феномене в противостоянии российской агрессии еще с 2014 года.

Муниципалитет Кельна мэр Днепра передал обломок 118-го дома на Победе, куда в январе попала российская ракета Х22 - разрушив два подъезда и убив 46 невинных людей.

"Последние три десятилетия россия строила себя на культе насилия, чтобы говорить миру языком лжи, шантажа и жестокости. (…) Путин ненавидит нас лично. И может быть уверен, что это - взаимно. Днепр не прощает обиды. Но всегда открыт к друзьям. и ценит добро, которое они для него совершают", - добавил Борис Филатов.

Говоря о перспективах послевоенного восстановления страны, он отметил, что Украина способна будет показать пример экономического расцвета с таким же упорством, как сейчас выгоняет российских окупантов со своих территорий. Филатов призвал международных партнеров планировать инвестиции в мирное будущее Украины – прежде всего на уровне межмуниципального партнерства.

Напомним, Днепр и Кельн заключили соглашение о партнерстве в октябре прошлого года. Немецкий город оказал существенную поддержку, доставив в Днепр 300 генераторов, 5 больших автобусов, несколько машин скорой помощи, а также оборудование для спасателей и грузы с медикаментами.

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