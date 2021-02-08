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Филатов: украинские города должны перенимать опыт друг друга

Автор: РБК-Украина

Украинские города должны делиться опытом эффективного управления территориальных общин и быть открытыми друг к другу.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время рабочего визита делегаций из Николаева и Житомира, передает пресс-служба.

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"Нужно делиться своими лучшими практиками и опытом, от которых зависят комфорт и безопасность людей. Профессионализм в этой работе важен для всех территориальных общин - от запада до востока страны", - заявил Филатов.

Как сообщает пресс-служба, делегатов из других городов в первую очередь интересовала работа ситуационного центра, который не только позволяет видеть картину города как на ладони, но и помогает правоохранителям в раскрытии преступлений по горячим следам.

"Взял на заметку некоторые практические наработки - как можно улучшить нашу городскую систему видеонаблюдения", - сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Представителям других городов также презентовали новую днепровскую систему "Безопасная школа".

Кроме этого, полезным днепровским опытом также называют планетарий Planetarium Noosphere, который после реконструкции считают самым современным в Украине.

В социальной области обращают внимание, в частности, Центр социальной поддержки детей и семей "Мамино счастье". Это - один из немногих муниципальных учреждений в стране, где женщинам с детьми, ставшими жертвами домашнего насилия, а также будущим матерям помогают пережить сложные ситуации, уладить юридические вопросы и получить социальную адаптацию. Уже этой весной центр должен открыть второе отделение.

Также гостей интересовали обновленные парк Зеленый Гай, современный сквер "Прибрежный" и пешеходные улицы Яворницкого и Короленко, которые после масштабной реконструкции стали примером всемирного урбанистического тренда.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин убежден: увиденное в Днепре упростит определение приоритетов для его города.

"Когда с депутатами рассматриваем приоритеты для города, то немало времени уходит на объяснения. Гораздо легче приехать в тот город, который может продемонстрировать свои достижения и показать то, чего нет в других территориальных общинах. Это лучший аргумент для любого совета", - добавил глава Житомира.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что мэр Днепра Борис Филатов пообщался с депутатом Европейского парламента, первым заместителем главы делегации ЕП в комитете Парламентской ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель. Стороны обсудили результаты местных выборов-2020 и эпидемическую ситуацию в регионе.

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